I Carabinieri del Ris hanno perquisito l'abitazione di Domenico Lanza, 66 anni, conosciuto come 'lo sceriffo'. L’uomo, infatti, risulta indagato per sequestro di persona, con un avviso di garanzia che consente agli inquirenti di proseguire nelle indagini. Lanza sarebbe tra gli ultimi a vedere la giovane donna, che in passato aveva anche ospitato nella sua casa. In un'intervista a Pomeriggio Cinque, aveva mostrato un paio di calze e della biancheria intima che, secondo lui, appartenevano alla 31enne e sarebbero state trovate nel bagagliaio della sua auto. Nel corso della perquisizione, i militari hanno scoperto delle armi da fuoco non registrate nell’abitazione di Lanza, motivo per cui l’uomo è stato arrestato.