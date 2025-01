Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'In relazione al gravissimo episodio che ha visto un bambino di otto anni vittima di minacce di morte e violenze fisiche da parte di una coppia catanese, il Codacons esprime la massima condanna e solidarietà alla giovane vittima. Il fatto, che ha avuto origine a Catania e si è concluso con l'arresto dei responsabili a Modena grazie all’intervento delle autorità, rappresenta una ferita per tutta la società civile'. Così in una nota l'associazione dei Consumatori.'La Procura della Repubblica di Catania, che sta coordinando le indagini, ha confermato che i due responsabili, trasferitisi successivamente in Emilia-Romagna, sono stati individuati e arrestati dalle forze dell’ordine a Modena. La coppia dovrà rispondere delle pesanti accuse di maltrattamenti, lesioni personali e minacce aggravate, a seguito delle denunce emerse durante l’inchiesta.

Il Codacons, da sempre impegnato nella tutela dei diritti dei minori, annuncia che si costituirà parte offesa nel procedimento penale. A tal fine, è stato dato mandato all’avvocato Federica Prestidonato, Presidente di Codacons Donna, per rappresentare l’associazione in tutte le sedi giudiziarie e adottare le misure necessarie per garantire giustizia alla giovane vittima'.'Questi episodi confermano l’urgenza di interventi più incisivi per contrastare la violenza sui minori – dichiara il Codacons –. È fondamentale investire nella formazione di tutte quelle figure che possano consentire l’emersione precoce degli episodi di maltrattamento infantile e adolescenziale, come i docenti e i pediatri di base, che possono essere figure strategiche nell’individuazione dei segnali di un maltrattamento, anche intrafamiliare, in atto. Il nostro impegno sarà totale per sostenere le indagini della Procura e garantire che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. È necessario un segnale forte da parte delle istituzioni per evitare che fatti simili possano ripetersi'.