Il delitto di Concordia: Mohamed Gaaloul ultimo a vedere Alice, tutti gli indizi portano a lui

Le indagini, congelate e concentrate nelle ultime settimane sulla cattura del principale indiziato di delitto, il 29enne tunisino Mohamed Bedoui Galooul, non sono concluse, ma proseguono da oggi per capirne il movente e sotto una nuova luce. Quella che da un lato vedrebbe il tunisino come il responsabile della morte di Alice e di dai riscontr innocenti gli altri due indagati nell'inchiesta, il marito e il collega che aveva partecipato alla serata in un bar di Concordia. Gli inquirenti hanno verificato la loro versione dei fatti e nella fascia oraria in cui si sarebbe consumato il delitto erano altrove. Quanto meno non in quel luogo nella campagne in cui l'auto avvolta dalle fiamme è stata ritrovata insieme al corpo carbonizzato di Alice Neri. 'Un luogo che l'uomo conosceva e nel quale era stato visto in precedenza' - ha confermato il Procuratore Capo Luca Masini.Un luogo nel quale sarebbe giunto sulla macchina di Alice. L'ipotesi che intorno alle 3,30 l'uomo e Alice si fossero allontanati dal locale sulla macchina di lei sarebbe confermato dalle immagini dalle telecamere fuori dal locale. In due momenti diversi Alice e Mohamed escono. Alice si trova sulla macchina ma attende una decina di minuti prima di partire. Mohamed che era arrivato in bicicletta, si dirige sparisce dall'occhio delle telecamere dopo essersi diretto in direzione dell'auto della donna. Non passerà più a recuperare la sua bicicletta e non si allontanerà con essa. I riscontri confermerebbero l'allontanamento dei due sulla auto di lei. La chiave di volta confermata tale dal PM Natalini starebbe proprio li, in quelle immagini che fondano l'ipotesi che l'uomo sia stato l'ultima persona che Alice abbia visto prima di morire.

Da poco prima delle ore 4, un buio di tre ore almeno, squarciato dalle fiamme che distruggono l'auto con dentro il corpo non si sa se già senza vita della donna. Fiamme che, sulla base di alcune testimonianze di residenti della zona, sarebbero state appiccate all'alba.



Da qui l'allarme ed il ritrovamento del cadavere 'ridotto in cenere, come fosse stato in forno crematorio' - conferma il PM Natalini in conferenza stampa. Tale da mettere a dura prova anche le sofisticate tecniche del reparto scientifico dei Carabinieri che ora prosegue con l'analisi delle prove dattiloscopiche, quelle che potrebbero escludere definitivamente il fatto che sul luogo, ed eventualmente complice del delitto, potesse esserci un'altra persona. Ipotesi su cui il procuratore capo, su nostra domanda, afferma di non potere rispondere. Così come sul movente, ancora sconosciuto. Per questo gli inquirenti attendono il trasferimento in Italia dell'uomo arrestato questa mattina nel sud della Francia, al termine di una fuga che si è sviluppata dall'Italia alla Germania alla Svizzera e, appunto, alla Francia. Dove questa mattina è stato individuato ed arrestato nella cittadina francese di Mulhouse, dove aveva trovato rifugio nella casa (foto sotto a sinistra), di un suo connazionale.



L'uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso il 30 novembre scorso dal Giudice per le Indagini Preliminare del tribunale di Modena su richiesta della Procura della Repubblica di Modena avanzata ii 28 novembre. A complicare la sua situazione, oltre al sottrarsi alle indagini degli inqurenti, fuggendo, anche il fatto che raggiunto telefonicamente da un giornalista dall'Italia aveva mostrato l'intenzione di costituirsi, a cui non diede seguito, ma sufficente per essere considerata come prova di un suo coinvolgimento e per poterne dichiarare la sostanziale latitanza.



Da subito intensa la collaborazione tra le diverse forze investigative europee e la cooperazione internazionale di Polizia tra Francia, Svizzera, Grecia, Germania e Paesi Bassi. Il tutto coordinato dalla Procura di Modena che ha delegato le operazioni al nucleo investigativo dei Carabinieri con ufficiali che in queste ultime due settimane si sono recati in Francia ed in Germania per collaborare con i relativi organi di Polizia. Una azione interforze sottolineata dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena Caterino, sfociata nel blitz di questa mattina che ha portato alla cattura dell'uomo gravemente indiziato di reato.



Nonostante il cerchio delle indagine si sia di fatto chiuso sull'uomo su cui pesano gravissimi indisi di colpevolezza rimangono tanti gli interrogativi su cosa sia successo in quelle ore che hanno diviso l'allontanamento dei due al delitto e all'incendio dell'auto. E di cosa abbia generato un reato così atroce. Particolari che solo l'uomo, che domani sarà sottoposto all'udienza per la convalida dell'arresto, potrà contribuire a chiarire nella versione che fornirà agli inquirenti italiani una volta trasferito a Modena.



