Il fiuto di Thor mette nei guai un ragazzo con la droga nello zaino

Uno spacciatore di 21enne bergamasco è stato messo nei guai dal fiuto infallibile di Thor il cane antidroga da anni al servizio della Guardia di Finanza. Una volta in stazione, per partecipare ad un'attività di controllo, il cane non ha avuto dubbi e tra le tante persone in piedi sulla pensilina del binario 3 in attesa del treno, si è fermato ai piedi del ragazzo. Dove ha fatto segno al suo conduttore che lì c'era qualcosa. Così era. I militari hanno chiesto al ragazzo di aprire lo zaino scoprendo che all'interno erano contenuti circa 90 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato negli uffici di polizia presenti in stazione, per sottoporlo alla perquisizioneche ha fatto rinvenire nel portafogli € 290, suddivisi in banconote da € 20 e € 50, considerati provento dell’attività illecita di spaccio.Si è così proceduto al sequestro penale del denaro e dello stupefacente, con contestuale denuncia a piede libero alla locale Procura della Repubblica.Le successive perquisizioni domiciliari effettuate nella provincia bergamasca dal Reparto del Corpo territorialmente competente, immediatamente attivato dalle Fiamme Gialle modenesi, hanno consentito di sottoporre a sequestro ulteriori 294 grammi di marijuana, 456 grammi di hashish, nr. 3 piante di cannabis e 22.450 euro.Altri 810 grammi di marijuana e 86 grammi di hashish sono stati sequestrati a carico di un secondo soggetto individuato a seguito degli ulteriori sviluppi operativi.'L’attività si inserisce nella più ampia azione di controllo del territorio in questo periodo estivo, in coincidenza con i numerosi spostamenti previsti verso la riviera romagnola per le vacanze di molti turisti. A tal fine - sottolinea il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Modena - sono stati intensificati i controlli effettuati su bagagli e passeggeri in transito lungo i principali snodi ferroviari e stradali, mediante l’impiego dei “baschi verdi”, militari specializzati ed appositamente formati ed addestrati per questa particolare tipologia di controlli, unitamente alle due unità cinofile antidroga delle Fiamme Gialle, presenti alla sede di Modena'