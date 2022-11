Il noto dermatologo Marco Simonacci ucciso da un malore in Spagna

Lutto nel mondo della sanità marchigiano. Il dermatologo Marco Simonacci, 69enne di Recanati, è morto in Spagna per un malore improvviso durante una battuta di caccia con alcuni amici. Il medico, fino a pochi mesi fa primario di dermatologia dell’ospedale di Macerata, si è improvvisamente accasciato a terra, inutili i tentativi di rianimarlo.Lascia la moglie e i figli. Il figlio Simone Simonacci è consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Recanati. Per i funerali del medico occorrerà aspettare il rientro della salma dalla Spagna.

