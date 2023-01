Il pentito 2 mesi fa: 'Messina Denaro è malato, potrebbe trattare per il suo arresto'

'L’unica speranza dei Graviano è che venga abrogato l’ergastolo ostativo e comincino a godersi la famiglia e i figli. Magari chi lo sa, che arriva un regalino... Che magari, presumiamo, che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso... E così arrestando lui magari esce qualcuno che ha l'ergastolo ostativo senza che ci sia clamore... Sarebbe un fiore all'occhiello per il governo, un bel regalino...'A usare queste parole fu due mesi fa, a novembre 2022, Salvatore Baiardo, l'uomo che gestì la latitanza dei fratelli Graviano, a Massimo Giletti su La7. Una profezia che a due mesi di distanza, oggi, ha trovato un'inquietante 'coincidenza' nell'arresto di Matteo Messina Denaro, gravemente malato come annunciò Baiardo.