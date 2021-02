'Imbalsamazione parziale, la salma di Claudia può rientrare in Italia'

”Abbiamo interloquito con la segreteria della Procura della Repubblica di Roma e ci sono le condizioni per effettuare l’ispezione del cadavere di Claudia Lepore e procedere alla successiva autopsia, una volta rimpatriato. Infatti, il trattamento del cadavere, per poter effettuare un trasporto intercontinentale, non richiede una imbalsamazione completa ma la semplice applicazione di iniezioni di formaldeide solo su alcuni tessuti'. In attesa dell'ottava udienza preliminare, dopo i sette rinvii nei confronti dei due indagati per il brutale omicidio di Claudia Lepore, a Santo Domingo, una nuova svolta nelle indagini sulla morte arriva dalla conferma che il corpo della vittima, a differenza di quanto nei giorni scorsi comunicato, non è stato imbalsamato se non in modo parziale. L'imbalsamazione totale avrebbe reso inutile procedere con ispezioni ed esami autoptici. Cosa invece possibile con l'imbalsamazione parziale, attraverso inizieni di formaldeide. A comunicarlo i legali della famiglia della vittima, avvocati Enrico Aimi e Giulia Giusti che, appresa lanotizia hanno 'dato immediatamente il via libera all’agenzia “Terracielo” per procedere alla organizzazione del viaggio di rientro in Italia. Il patron dell’agenzia, Gianni Gibellini, in collegamento con l’agenzia corrispondente “Jerusalm” in Repubblica Dominicana, sta cercando un volo che consenta di far atterrare il feretro a Milano in tempi contenuti. Abbiamo d’altra parte chiesto formalmente alla Procura di Roma di evitare il viaggio fino alla Capitale, che sarebbe stato ulteriormente gravoso per i famigliari, già molto provati da questa terribile e orrifica vicenda. Se così sarà, la salma giungerà a Modena, per essere poi condotta presso l’istituto di medicina legale del Policlinico'.'La povera Claudia Lepore - concludono gli avvocati - potrà così ricevere le esequie a Carpi, la Sua città, per un ultimo saluto di parenti e amici”.