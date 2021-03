Imbraccia un fucile e spara al cane del vicino, uccidendolo: fermato

È accaduto ieri sera, in una zona di campagna tra Carpi e Medolla. Un uomo del posto, forse infastidito dai latrati di un cane meticcio che gironzolava in un terreno antistante la sua abitazione, a imbracciato uno dei suoi fucili e gli ha sparato contro, colpendolo all’addome, uccidendolo sul colpo.La scena è stata notata da due ragazzi che stavano percorrendo una strada sterrata lì vicino, i quali hanno avvertito immediatamente i carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo, detentore di una dozzina di armi, il quale dovrà rispondere del reato di uccisione di animali. Tutte le armi sono state sequestrate in attesa di eseguire una perizia balistica che stabilisca quale di esse ha sparato al povero animale.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.