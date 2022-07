Immigrazione clandestina, scoperta abitazione con 8 indiani irregolari

I finanzieri di Reggio Emilia hanno scoperto un soggetto coinvolto nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.In particolare, i militari della Tenenza di Guastalla hanno accertato, all’interno di una abitazione a Luzzara, la presenza di otto cittadini extracomunitari di nazionalità indiana, sprovvisti di qualsiasi documento di riconoscimento.A seguito degli accertamenti è stato confermato il loro status di immigrati clandestini.Dalle indagine è emerso il presunto coinvolgimento diretto del proprietario dell’appartamento – un cittadino pakistano - nel reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.L’appartamento, quale punto di appoggio e transito dei clandestini, è stato sottoposto a sequestro preventivo.Sono in corso approfondimenti investigativi per accertare eventuali ulteriori violazioni anche di natura amministrativa nonché penale, a carico delle persone che hanno promosso, diretto e organizzato il trasporto e il soggiorno dei clandestini sul territorio nazionale.

