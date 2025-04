Imola, blitz Finanza in cantieri edili: violazioni per 100mila euro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Finanza di Bologna insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Bologna e dell’Asl di Imola ha controllato otto aziende in tre cantieri edili ed esaminata la posizione di 14 lavoratori. L'operazione ha portato alla scoperta di 5 lavoratori occupati in nero, in assenza di contratto di lavoro e di ogni copertura assicurativa e previdenziale, due dei quali erano privi del permesso di soggiorno ai fini lavoristici. Inoltre, una delle aziende presenti in cantiere è risultata sprovvista della cosiddetta “patente a crediti”, sono state riscontrate, tra le altre, violazioni connesse sia all’utilizzo di attrezzature (utensili elettrici da taglio e scale portatili), prive dei previsti requisiti di conformità, che alla gestione del rischio elettrico (impianto elettrico di cantiere non a norma). In conseguenza delle infrazioni sono state comminate sanzioni per oltre 100.000 euro in aggiunta all’emissione di tre provvedimenti di sospensione, equamente distribuiti presso i tre cantieri.