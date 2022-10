Imprenditoria in lutto, morto a 58 anni per un malore Mauro Mantovan

Lutto nel mondo della imprenditoria padovana. Sabato pomeriggio è deceduto, vittima di un malore improvviso mentre si trovava in casa, Mauro Mantovan, presidente e fondatore di HiRef spa, un gruppo che oggi fattura oltre 78 milioni di euro, in gran parte all’estero, e impiega oltre 300 persone nel settore della realizzazione di grandi impianti di climatizzazione.L’ingegnere, 58 anni, lascia la moglie e quattro figli.'Mauro credeva profondamente nella relazione con la nostra Università e nel valorizzare menti brillanti pronti ad entrare nel mondo del lavoro portando idee innovative, come testimoniano le oltre 40 tesi di laurea di studenti e studentesse dell'Università degli Studi di Padova che nel 2021 ha voluto realizzare nelle aziende del suo gruppo' - ricordano gli Amici dell'Università di Padova.'Abbiamo perso un leader, un padre, un amico, un maestro. Purtroppo il nostro Mauro non sarà più con noi - fa sapere Hiref -. Vogliate perdonarci se in questi giorni il servizio verso l’esterno sarà limitato, speriamo comprendiate il momento di dolore che stiamo vivendo. Ci aspetta un futuro sfidante pieno di responsabilità, ma faremo tesoro dei Suoi insegnamenti e della sua visione. Mauro ha costruito 8 aziende che contano oggi oltre 300 dipendenti: negli anni è stato in grado di formare una squadra unita che ha costituito la struttura portante di questa realtà. Questa squadra, insieme a voi è pronta, preparata e motivata a dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi'.