Imprenditoria in lutto, morto a 49 anni per malore improvviso Andrea Parisotto

Tragedia nel mondo della imprenditoria veneta. Andrea Parisotto, 49enne presidente dell'associazione Sportsystem e del Museo dello Scarpone a Montebelluna, è morto ieri pomeriggio stroncato da un malore improvviso. Portato d'urgenza in ospedale, i tentativi di rianimarlo non sono serviti a nulla: Parisotto godeva di ottima salute ed era un amante dello sport e del vivere sano.'A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo il cordoglio alla famiglia per l’improvvisa e inaspettata scomparsa di una figura dedita, appassionata e sempre disponibile - scrive il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin -. Di Andrea non posso che sottolineare le doti professionali e strategiche che ho potuto apprezzare in diverse occasioni, a partire dal suo più recente incarico come presidente dell’associazione Sportsystem, la realtà che agisce per lo sviluppo della cultura industriale e imprenditoriale del territorio, e del Museo dello Scarpone e della calzatura sportiva'.Appassionato di sport outdoor e sci, era stato nel Cda di Scarpa, l'azienda di famiglia, nonché presidente della filiale americana per diversi anni, poi aveva deciso di creare una propria holding, la Ap8 Invest Srl Holding Company, società di investimenti con specializzazione nello sviluppo di piccole imprese.