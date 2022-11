Imprenditoria in lutto: morto per malore a 47 anni Luca Panerai

Imprenditoria in lutto: il noto manager Luca Panerai è morto stroncato da un malore improvviso a 47 anni. L'uomo è stato trovato in fin di vita la scorsa notte da un domestico alla cascina Secondino di Zerbolò in provincia di Pavia. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di salvarlo.Panerai era manager del gruppo Class e ad di Horse Tv, una televisione dedicata agli appassionati del mondo equestre. Il padre Paolo Panerai è presidente della casa editrice Class, che si occupa di informazione finanziaria e beni di lusso. La cascina Secondino di Zerbolò nel 2014 aveva ospitato il talent-show Horse Academy, nato da un’idea di Luca Panerai.Il magistrato di turno ha già restituito la salma ai familiari per lo svolgimento dei funerali.