In autostazione con 17 dosi di cocaina: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, nel corso di uno dei servizi di controllo nella zona della Stazione Autocorriere, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno individuato e fermato una persona sospetta, ferma in una strada laterale, poco distante dall’autostazione.

Nel corso del controllo, l’uomo, 26enne, è stato trovato in possesso 17 dosi di cocaina e denaro contante per 245 Euro. La persona è stata tratta in arresto per e giudicata questa mattina per direttissima.