Dal controllo del veicolo e dall’esame incrociato con le banche dati, è emerso che l’auto era frutto di una rapina avvenuta a giugno in provincia di Caserta e le targhe polacche applicate sul mezzo non erano quelle originali (in realtà il veicolo è immatricolato in Italia) ed erano state utilizzate al fine di eludere i controlli di polizia ed ostacolare l’identificazione dell’auto.Rinvenute anche diverse catenine e bracciali in oro, anelli e medagliette varie, unitamente ad una somma di denaro pari ad 290 euro. Di tali oggetti entrambe le persone non fornivano alcuna notizia al riguardo e si ritiene che il materiale rinvenuto, sottoposto poi a sequestro insieme all’autovettura con targhe polacche, sia rubato.I due giovani sono stati accompagnati in Questura per gli ulteriori accertamenti di rito: sono stati denunciati per concorso in ricettazione e riciclaggio. L’uomo è stato inoltre denunciato per guida di veicolo con patente revocata.