Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

All’interno del veicolo gli agenti hanno trovato due machete, un pugnale e quattro coltelli a serramanico; uno di questi della lunghezza di 24.5 centimetri. Gli indagati venivano anche sanzionati amministrativamente in quanto trovati in possesso di 7,50 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana.Inoltre, è stato denunciato un uomo di 42 anni, in quanto assumeva comportamenti violenti e reiterati, in alcuni autogrill: l’uomo è stato fermato proprio mentre faceva ritorno dall’area di servizio “Campogalliano Ovest”, sull’autostrada A/22, in possesso di una barra metallica, a sezione circolare della lunghezza di 40 cm.Il 42enne era già noto alle Forze dell’Ordine in quanto, precedentemente sempre nell’area di servizio “Campogalliano Est” aveva minacciato con una spranga senza motivo i dipendenti dell’autogrill e dei frequentatori delle aree controllate.