In contromano sulla A1 a Casalecchio: fermata 63enne ubriaca

In contromano in autostrada sulla A1 tra Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, in provincia di Bologna: al volante era una signora di 63 anni che si stava dirigendo verso Firenze. E' accaduto la scorsa notte quando, nell'ambito dei consueti servizi di vigilanza della Polizia, due pattuglie della Sottosezione autostradale di Bologna Sud sono riuscite con non poche difficoltà a fermare l'auto che aveva già percorso quasi un chilometro nella direzione sbagliata. Stopparla prima che proseguisse ancora è stata questione di pochi minuti: le due pattuglie, attivando anche sirena e lampeggiante, sono riuscite a far invertire la marcia alla conducente e a farlo in tutta sicurezza, scortandola poi all'Area di Servizio Cantagallo Est dove sono proseguiti i controlli. Qui la donna, poco lucida e agitata, è stata sorpresa alla guida in stato di ebbrezza: l'etilometro ha accertato un tasso alcolemico di 1,46 g/l, quasi tre volte oltre il limite consentito.I poliziotti, oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza, hanno ritirato la patente alla donna, sottoponendo la sua auto a fermo amministrativo per tre mesi. In questi casi, ricorda una nota della Questura di Bologna nel dar conto dell'accaduto, quando scatta l'allarme ai numeri d'emergenza 112 o 113 e viene segnalato un veicolo contromano, la centrale operativa attiva le segnalazioni sui pannelli a messaggio variabile e invia tutte le pattuglie disponibili, che si dispongono sulla stessa carreggiata del veicolo che ha preso la direzione sbagliata rallentando il traffico dietro di sé in modalità safety car.