In escandescenza in lavanderia: salvato dalla Polizia

Lavanderia Self Service Lava & Asciuga di via Canaletto Sud, a Modena. Siamo nel pomeriggio quando un uomo di 22anni, marocchino, cliente, va in escandescenza per motivi ignoti. Si scaglia contro una lavatrice, danneggiandola, davanti agli occhi della titolare, poi si mette a compiere atti di aulesionismo, battendo volontariamente la testa contro il muro e procurandosi diverse ferite. La titolare chiama la Polizia che dopo qualche minuto arriva sul posto. L'uomo era agitatissimo, difficile da contenere la sua furia. Dopo averlo protetto ed evitato gesti inconsulti, gli agenti sono riusciti a portarlo al centro del locale per evitare che si procurasse danni e atteso l'arrivo del 118. I sanitari lo hanno trasportato all'Ospedale di Baggiovara, dove è stato medicato e tenuto sotto osservazione.Nella foto (Francesca Russo), 118 e agenti della Polizia di Stato trasportano il soggetto che ha perso il controllo fuori dai locali della lavanderia