Nella serata del 13 marzo in Viale Ciro Menotti era stata segnalata una rapina ai danni di un cittadino.Verso le 19.30, alcuni giovani travisati con passamontagna e cappuccio, impugnando dei grossi coltelli, avevano minacciato di morte il figlio del titolare di un esercizio commerciale, poco dopo l'orario di chiusura del negozio, costringendolo a consegnare il denaro che aveva in tasca, 80 euro. Non soddisfatti del profitto, i rapinatori gli avevano intimato anche di riaprire il negozio, tuttavia il giovane era riuscito a divincolarsi e a scappare. Il giorno successivo, l'indagato 18enne era stato fermato e identificato dai carabinieri nel centro di Modena, trovandolo in possesso di un coltello con lama di 16,5 centimetri nascosto negli slip.La prosecuzione delle attività investigative, effettuate anche mediante la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno permesso di individuare i due indagati e di raccogliere a loro carico gravi indizi di responsabilità.