Incendio a Bastiglia, sigaretta spenta male: appartamento distrutto

Incendio questa mattina in pieno centro a Bastiglia. Un appartamento al primo piano di una palazzina in via Monte 18, dietro al municipio, è andato completamente distrutto dalle fiamme. Ad innescare l’incendio pare sia stata una sigaretta spenta male dal proprietario che era poi uscito di casa. Intorno alle 8 i vicini hanno notato il fumo uscire dalle finestre e hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri di Bomporto e due camionette dei vigili del fuoco. L’incendio è stato domato in poco tempo, ma le fiamme hanno devastato la casa. Fortunatamente nella abitazione non vi era nessuno: il proprietario infatti vive solo.Da valutare ora la agibilità dello stabile.