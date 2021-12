Incendio a Fossoli di Carpi: 27enne muore nel rogo

Tragedia questa sera a Fossoli di Carpi. Verso le 20.30 si è sviluppato un incendio all'interno di un box al piano interrato di un condomino di via Mar Tirreno. Nel box erano presenti due ragazzi. Uno di questi di 17 anni è deceduto, l'altro è stato affidato a sanitari 118. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco stesso le cause dell'innesco delle fiamme.