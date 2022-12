Incendio a Serramazzoni nella notte: i carabinieri salvano 20 persone

Ad accorgersi delle fiamme è stata un'autoradio della Compagnia di Pavullo, durante un giro di perlustrazione

Circa 20 persone sono state soccorse e salvate la scorsa notte dai carabinieri, intervenuti per un incendio in un condominio a Serramazzoni. Ad accorgersi delle fiamme è stata un'autoradio della Compagnia di Pavullo, durante un giro di perlustrazione.



Sono stati allertati i vigili del fuoco, ma rendendosi conto che il fumo aveva invaso il palazzo, i militari della pattuglia sono entrati per svegliare le persone e farle uscire dalle case. Tra i residenti, diversi anziani, minori e una persona disabile, in alcuni casi portati a braccio in salvo, avvolti da coperte. Due carabinieri sono rimasti intossicati dal fumo. Usmia Carabinieri, con il dirigente Alfonso Montalbano, plaude 'all'attenzione e al coraggio dei colleghi facendogli gli auguri di pronta guarigione'.





