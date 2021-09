Modena, autobus Seta in fiamme in via Emilia Ovest

Incendio poco dopo le 14 oggi a Modena in un bus Seta in transito sulla via Emilia Ovest, in prossimità intersezione via Monti. Non si registrano feriti. Il rogo, partito dal vano motore, è stato estinto dai vigili del fuoco giunti sul posto.'Il mezzo era diretto verso il deposito di Strada Sant’Anna: l’autista, accortosi che dal vano motore stava uscendo del fumo, ha arrestato la marcia ed ha allertato la sala operativa di Seta che ha immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali, giunti sul posto in pochi minuti, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area - afferma in una nota l'azienda di trasporti -. L’autobus, un mezzo da 12 metri marca Mercedes, modello Citaro (matricola aziendale 121, immatricolato ad aprile 2004, categoria Euro 3) ha riportato danni consistenti nella zona posteriore. Il mezzo è sempre stato regolarmente sottoposto al programma di manutenzione ordinaria prevista, ivi comprese le obbligatorie revisioni annuali, l’ultima delle quali è stata effettuata nel mese di marzo 2021. Seta effettuerà le opportune indagini interne e le verifiche tecniche necessarie ad individuare le cause del malfunzionamento'.