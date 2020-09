Incendio Festa dell'Unità, Fava (PD): 'Probabili cause accidentali'

“Desidero ringraziare a nome mio personale e del partito tutti coloro che, nella serata di ieri, sono intervenuti per circoscrivere le fiamme sviluppatesi, attorno alle 22.30, nel parcheggio 1 di Stradello Anesino, nell’area di Ponte Alto, dove è in corso di svolgimento la Festa dell’unità. L’allarme è scattato immediatamente non appena sono state avvistate le prime fiamme scaturire da una delle vetture coinvolte, una Punto. Sul posto sono subito accorsi i nostri volontari della sicurezza, la polizia municipale presente in loco, alcuni vigili del fuoco fuori servizio, e le forze dell’ordine in servizio alla Festa. Abbiamo usato gli estintori installati alla Festa per tentare di circoscrivere le fiamme, in attesa dell’intervento decisivo delle squadre dei vigili del fuoco che sono arrivate sul posto. Sul posto anche le ambulanze, il cui intervento per fortuna non si è reso necessario. Spetterà agli enti preposti valutare la situazione, ma al momento non abbiamo elementi per pensare che non si tratti di un episodio accidentale. Grazie quindi a tutti coloro che sono intervenuti per evitare il diffondersi ulteriore delle fiamme”.



Così il segretario provinciale PD Davide Fava sull'incendio che ieri sera ha danneggiato 7 auto nel parcheggio della Festa dell'Unità