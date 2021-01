Incendio garage in via La Spezia, palazzina evacuata, nessun ferito

Sono ancora da accertare le cause che ieri sera hanno generato un rogo in via La Spezia a Modena. In alcuni garage interrati di un condiminio. E' stato il fumo intenso a rchiamare l'attenzione di alcuni resideni che hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Giunti sul posto, in poco sono riusciti a corcoscrivere le fiamme. Nel frattempo, in via precauzionale, tutti i residenti nel condiminio in zona Morane sono stati fatti allontanare dalla proprie abitazioni. Temporaneamente. Per farvi ritorno dopo un'ora circa. Per loro, assistiti dal persnale del 118 giunto sul posto, tanto spavento, ma nessuna conseguenza sulla salute. Si registrano danni a strutture del garage e impianti. Sul posto sanitari, oltre ai sanitari del 118 e agli operatori dei Vigili del Fuoco, Polizia di stato e Polizia Municipale.