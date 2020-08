Incendio Hombre: dopo 3 settimane ancora fumo, ma Arpae rassicura

A distanza di quasi tre settimane dall’incendio che ilha interessato diverse rotoballe dell’, lungo la strada Corletto Sud n. 320 a Modena, la combustione, con relativa emissione di fumi e sostanza inquinanti è ancora in atto. E spiega anche gli odori di materiale che i cittadini, in diverse aree a nord della provincia, hanno denunciato di percepire.Oggi una nota di Arpae traccia pubblicamente il punto della situazione, anche a seguito dell'ultimo sopralluogo del 18 agosto scorso, unitamente a tecnici dell'Ausl'Al momento del sopralluogo - spiega Arpae - risultava ancora in atto la combustione delle rotoballe smassate e stese su terreno aperto di proprietà dell’azienda; queste vengono costantemente irrorate con acqua da parte del personale della ditta per evitare l’eventuale sviluppo e propagazione di un ulteriore incendio. L’autocombustione in atto tuttavia genera fumo e odore che risulta chiaramente percepibile nelle vicinanze. Per caratterizzare la sorgente, i tecnici di Arpae hanno effettuato misurazioni istantanee con strumentazione portatile, direttamente sul fumo che si sprigiona dal fieno in autocombustione. Le misure effettuate sulla sorgente hanno fornito esito negativo per la ricerca di acido solfidrico (H2S) e acido cloridrico (HCl), escludendo pertanto la presenza di cloro nella combustione, mentre si è rilevata la presenza di COV (composti organici volatili) e CO (monossido di carbonio), con valori di 2.1 ppm per i COV e concentrazioni variabili tra 3 e 8 ppm per il CO (che corrispondono a 3,5 - 9,3 mg/m3 a fronte di un valore limite ambientale di 10 mg/m3 come media mobile su 8 ore), quindi complessivamente contenuti se si considera il punto di campionamento.Percorrendo le strade limitrofe all’azienda agricola Hombre (strada Corletto Sud, stradello Fossa Gazzuoli, strada Viazza di Cittanova Sud e strada Pederzona) l’odore di fumo si avvertiva in particolare in strada Viazza di Cittanova Sud all’altezza del civico 188, per qualche centinaio di metri; in questo punto sono state ripetute analoghe misure.Gli esiti di questi controlli hanno fornito valori rilevabili solo per i composti organici volatili, risultati pari a 0,2 ppm, confrontabili con i livelli di fondo misurati anche in aree non influenzate da ricadute dei fumi di combustione. Gli altri inquinanti misurati sono risultati a concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità delle specifiche misurazioni, quindi inferiori anche ai livelli di riferimento previsti in ambito ambientale e/o sanitario.Va in ogni caso rilevato che la zona interessata, distante circa 500 metri dal fieno in autocombustione e sottovento rispetto alla sorgente, era interessata dal fumo che si disperdeva a bassa quota creando una nebbiolina visibile e l’odore che si avvertiva era intenso e molto fastidioso. Stante la situazione riscontrata, Arpae e Azienda Usl hanno convenuto insieme al Comune di Modena di individuare, in accordo con i Vigili del Fuoco, soluzioni che riducano il più possibile i tempi necessari alla conclusione delle operazioni di spegnimento. Inoltre, si proseguirà nella verifica della situazione e nel controllo della sua evoluzione in stretto raccordo con tutti gli Enti di riferimento interessati'Nella foto, Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio nel giorno in cui è scaturito