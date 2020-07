Castelfranco, due auto distrutte dalle fiamme nella notte

Due auto distrutte dal rogo che improvvisamente, intorno alle ore 4 di oggi, si è generato in via San Vincenzo, in località Madonna dell'Oppio a Castelfranco. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto le fiamme avevano già avvolto i due mezzi consentendo di fatto di portare a termine solo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Sul posto, per le indagini sul rogo basate sui rilievi degli stessi rilievi sui mezzi dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri della locale tenenza di Castelfranco Emilia. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.