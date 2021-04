Vandali nella notte, incendio all'ingresso della sede del quartiere 1

La sede della circocrizione 1 al centro di un grave atto vandalico nella notte, anche se le indagini non escludono potrebbe trattarsi di un vero e proprio attentato incendiario contro un luogo simbolo delle istituzioni e già in passato al centro di episodi di cronaca legati agli scontri tra autonomi e Polizia di Stato che portarono al ferimento di una ragazza. Un gesto che potrebbe essere collegato a quello analogo commesso sempre la scorsa notte ai danni dell'Inps di Modena Un gesto che ha svegliato i residenti della zona, di prima mattina, intorno alle 4,20, quando i Vigili del Fuoco sono stati mobilitati da un allarme incendio. Sul posto ci sono voluti pochi minuti per spegnere le fiamme che comunque hanno causato danni e portano con sé la gravità di un gesto evidentemente doloso. Generato davanti alla porta di ingresso, posta al piano ammezzato, raggiungibile dalla scalinata di accesso, con un innesco dal quale sono scaturite le fiamme che hanno danneggiato anche parte del soffitto.

