Incidente ad Algeri: muore giovane tecnico di Nonantola

Sarebbe morto folgorato all'interno della piscina dell'hotel di Algeri in cui soggiornava insieme ad altri colleghi di una ditta di Imola per la quale lavorava, il 25 enne Alex Bonucchi, tecnico specializzato, residente a Nonantola. Ieri sera la telefonata alla famiglia da parte dei Carabinieri di Nonantola, avvertiti della notizia dall'ambasciata italiana ad Algeri con la quale la madre del giovane è stata invitata a mettersi in contattoUna notizia che ha colpito duramente gli amici e l'intera comunità di Nonantola. Sul suo profilo Facebook, dove spiccano gli auguri di buon anno inviati da Alex, sono tantissimi i messaggi di cordoglio.Tra gli ultimi post anche quello con la grafica del tragitto dell'ultimo suo viaggio in aereo in direzione Algeri.