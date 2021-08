Incidente 'Bombonette' di Camposanto: Laila è morta sul colpo

Secondo i primi riscontri derivanti dall'accertamento autoptico, disposto dalla Procura di Modena, Laila El Harim, 40 anni, coinvolta in un incidente sul lavoro martedì scorso ( Tragedia sul lavoro a Camposanto: 40enne bastigliese muore incastrata nel macchinario) sarebbe morta sul colpo, trascinata e schiacciata dal macchinario che stava utilizzando in quel momento, una fustellatrice. La donna sarebbe deceduta a causa di fratture craniche e alle vertebreRicordiamo che Laila lavorava nell'azienda 'Bombonette' di Camposanto in provincia di Modena.

