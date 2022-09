Travolto in bici: grave anziano

Sul parabrezza della Peugeout 207 sfondato sul lato destro le tracce del violento impatto che questa mattina, intorno alle 11,30 ha coinvolto un anziano signore che stava transitando a bordo della sua bicicletta sul cavalcaferrovia Mazzoni, struttura priva di pista ciclabile dedicata. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale l'uomo è stato tamponato e travolto da un auto qualche metro dopo l'imbocco del cavalcavia in uscita dalla rotatoria di via Canaletto. L'auto era condotta da un altro uomo rimasto illeso. Nell'urto l'anziano avrebbe sbattuto violentemente la testa sul parabrezza, provocandone la rottura. Trasportato all'ospedale di Baggiovara, le sue condizioni sono critiche, e la prognosi riservata.