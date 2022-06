Esce di strada e si cappotta: ferito sull'Estense

Pare avere fatto tutto da solo l'uomo che intorno alle 16,30 di oggi, alla guida di un auto che percorreva la strada Statale Nuova Estense, è uscito di strada giunto all'altezza della ceramica Serra, nel comune di Serramazzoni. L'auto, finita contro il guard rail, si è ribaltata. L'uomo che ha riportato alcune ferite che non lo pongono in pericolo di vita, è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato al soccorso del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Baggiovara.

