Baggiovara: auto carambola, conducente ferito

Avrebbe fatto tutto da solo il conducente dell'auto che poco dopo la mezzanotte di oggi è uscito di strada mentre viaggiava in direzione sud sulla Modena-Sassuolo all'altezza dello svincolo per Baggiovara. L'auto ha sbandato, andando a sbattere e saltando oltre le barriere, ribaltandosi a bordo strada, finendo la sua corsa in un luogo con fitta vegetazione. I Vigili del Fuoco hanno dovuto svolgere la difficile manovra per farsi largo tra la vegetazione e recuperare l'uomo incastrato nell'abitacolo dell'auto, ferito in modo grave e affidato ai sanitari del 118. La superstrada, poco frequentata a quell'ora, è stata chiusa parzialmente per effettuare le operazioni di recupero dell'auto.