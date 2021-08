Ravarino: scontro all'alba tra auto e furgone, tre feriti

Non si conoscono ancora le condizioni delle tre persone coinvolte nello scontro avvenuto questa mattina poco prima delle ore 6 in via Muzza a Ravarino di Modena. Per cause in corso di accertamento due veicoli, un furgone e un auto sono entrate in collisione frontalmente. Un impatto violento che provocato il ferimento dei conducenti dei due mezzi e di una terza persona che viaggiava sul furgone. Tutte e tre sono state estratte dagli abitacoli dei mezzi grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco che li hano affidati alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanzeNotizia in aggiornamentoFoto: Vigili del Fuoco