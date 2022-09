Vignola: scontro auto e moto, ferito centauro

Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 sulla via per Spilaberto nel Comune di Vignola tra un Suv Chevrolet e una moto guidata da un uomo. Le cause dell'impatto sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale Terre di Castelli intervenuta sul posto e le conseguenze sono parse da subito preoccupanti per il centauro volato e terra dopo l'impatto frontale con l'auto. Illeso il conducente dell'auto. L'uomo ferito è stato raggiunto dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Baggiovara. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area dello scontro