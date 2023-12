Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giovane è stata trovata priva di vita solo molte ore dopo l'incidente, intorno alle 22.40. Era nella sua auto finita fuori strada in una canalina all'altezza di Gualdo, in direzione Porto Garibaldi. Il passaggio della sua vettura era stato rilevato intorno alle 17.15 al casello dell'autostrada A13: si ipotizza che l'incidente sia avvenuto tra le 17.20 e le 17.30. Martina Miani viaggiava da sola e nessuno sembra aver assistito all'incidente, né avvistato l'auto finita nel fosso a bordo strada, dove è stata ritrovata dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Per la ragazza non c'è stato nulla da fare. La procura di Ferrara ha aperto un fascicolo d'indagine sul caso.