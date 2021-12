Incidente sul lavoro, muore autotrasportatore in A21

Un tragico incidente mortale è avvenuto questa mattina, sabato 25 dicembre, lungo la A21, tra Castel San Giovanni e Piacenza. Intorno alle 6.40 al km 140 in direzione Sud un tir con a bordo due persone si è schiantato contro il guard rail. Il conducente, un romeno, è morto sul colpo. Il giovane passeggero,20 anni, in cabina con lui, è stato portato in ospedale a Piacenza con ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.