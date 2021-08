Incidente sul lavoro: muore elettricista modenese 49enne

Infortunio sul lavoro mortale a Monteveglio, nel bolognese in una piccola azienda artigiana, la Sa-tam. Un elettricista italiano di 49 anni, L'uomo, che lavorava sugli impianti elettrici per conto di una azienda esterna, fanno sapere i Carabinieri è salito su una scala ed è caduto da un'altezza di 15 metri mentre riparava l'impianto elettrico di un capannone di un'azienda specializzata in sabbiature metalliche.I militari della stazione di Bazzano e del Nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale sono intervenuti alle 13.20 assieme ai sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, residente a Modena e dipendente di una ditta di Piumazzo, nel modenese.