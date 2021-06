Incidente sul lavoro nel piacentino: gravissima una bracciante 25enne

Grave infortunio sul lavoro questa mattina in località Boscone Cusani di Calendasco, nel Piacentino. Intorno alle 8.30 una 25enne straniera, bracciante in un'azienda agricola, è rimasta incastrata in un cardano per l'azionamento di mezzi agricoli, in questo caso una macchina per attingere l'acqua da un pozzo. Lo strumento per la trasmissione meccanica le ha risucchiato i capelli e la giovane è stata scaraventata violentemente a terra dalla forza di movimento del mezzo. Ha riportato gravissimi traumi e i sanitari del 118 l'hanno trasportata d'urgenza in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono critiche e la prognosi è riservata. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo mentre carabinieri e tecnici della Medicina del lavoro di Ausl si stanno occupando di accertare la dinamica.