Incidente sulla A14, muore atleta paralimpico Silvestrone e due figli

Il terzo figlio, 12 anni, è invece rimasto ferito con un trauma cranico e toracico

È di tre morti il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella galleria Castello di Grottammare (Ascoli Piceno) della A14 dove sono in corso dei lavori. A perdere la vita l’atleta paralimpico di Montesilvano, giocatore di tennis in carrozzina, il 50enne Andrea Silvestrone, e due dei suoi tre figli, rispettivamente di 13 e 8 anni.



Il terzo figlio, 12 anni, è invece rimasto ferito con un trauma cranico e toracico e con la frattura agli arti ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona.

Sul proprio profilo Twitter Andrea Silvestrone si descriveva come “Tennista paralimpico, avvocato, pianista, figlio, marito, papà di tre piccole meraviglie, vulcanico, imprevedibile e in guerra contro la sclerosi multipla“.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.