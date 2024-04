Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il ferito in condizioni più grave è un 97enne che viaggiava su una Fiat 500 X che intorno alle 12:15 di oggi si è scontrata per cause in corso di accertamento con una Fiat Panda. I vigili del fuoco sono intervenuti da Modena e da Carpi con due squadre e autogru per soccorrere le 7 persone coinvolte di cui due bambini e per liberare l'anziano rimasto incastrato tra le lamiere.

L'incidente si è verificato sulla Canaletto all'altezza di Bastiglia.

Due persone sono state trasportate in ospedale dall'ambulanze giunte sul posto. Strada chiusa per il tempo delle operazioni. Pesanti le ripercussioni sul traffico.