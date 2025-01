Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Poco prima della mezzanotte del 27 gennaio 2025, si è verificato un grave incidente stradale al chilometro 179 nord dell'Autostrada A1, al confine tra le province di Modena e Bologna. Due autoarticolati sono rimasti coinvolti in un tamponamento, causando il ferimento di una persona che è stata trasportata d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autogru, squadre da Bologna, Bazzano e il distaccamento di Vignola, insieme a personale sanitario, polizia stradale e la società autostrade. Le operazioni di estricazione sono risultate particolarmente complesse.Nonostante la gravità dell'incidente, le due corsie dell'autostrada sono rimaste sempre attive, minimizzando i disagi al traffico. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamenti.