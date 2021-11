Incidenti mortali: in Emilia-Romagna il primato per vittime in acqua

E’ uno dei nuovi nati nella famiglia degli osservatori ASAPS e si occupa del monitoraggio degli incidenti mortali con veicoli finiti in un corso d’acqua. Vengono registrati episodi che hanno avuto come scenario fatale fiumi, mare, laghi e canali.Nei primi sei mesi del 2021, l’Osservatorio ha registrato 8 episodi che hanno causato 9 vittime e 1 ferito. Purtroppo in un incidente si sono contate due vittime.Degli 8 episodi, 7 sono avvenuti al nord Italia e 1 al sud.In 6 incidenti per fuoriuscita dalla sede stradale il veicolo è finito in un canale, in 1 incidente il veicolo è finito in un fiume e in 1 in un lago.La maggior parte dei sinistri mortali ha visto coinvolte autovetture con 5 episodi, in 1 è stata coinvolta una moto e in 2 altri tipi di veicoli (trattore e biciletta).La regione con il maggior numero di episodi nei primi 6 mesi del 2021 è l’Emilia-Romagna con 3 sinistri, seguono Lombardia con 2, Piemonte, Sardegna e Veneto con 1.Nella foto, un incidente dalla conseguenze mortali accaduto la scorsa estate nell'area nord della provincia di Modena