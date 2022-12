Incidenti stradali, nel 2021 a Modena 48 morti e oltre 3mila feriti

Questa mattina si è svolta una riunione dell'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione ed il contrasto dell’eccesso di velocità.All’incontro, coordinato dalla Prefettura, hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di polizia, della Polizia Stradale e della Polizia Municipale di Modena e i rappresentanti della Provincia, delle Aziende Ausl e Ospedaliero Universitaria, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’Aci, dell’Associazione Vittime della Strada e della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.Nel corso dell’incontro, il comandante della polizia stradale Enrico Tassi ha presentato i dati sull’incidentalità stradale relativi al 2021 e ai primi sei mesi di quest’anno.I dati mostrano un incremento degli incidenti rispetto al 2020, anno in cui la ridotta mobilità legata alla pandemia aveva fatto registrare un deciso decremento.In particolare, nel 2021 sul territorio provinciale si sono verificati 5.931 sinistri, di cui 3.463 con soli danni a cose e 2.468 con danni anche alle persone, con un incremento di circa il 32% rispetto al 2020.La distribuzione dei sinistri con feriti in generale è ripartita per il 71% in centro abitato ed il 29% fuori dal centro abitato.I comuni in cui si sono verificati più incidenti con feriti sono il comune di Modena con 934 incidenti, a seguire il comune di Carpi con 290, Sassuolo con 117 e Vignola con 107 incidenti con feriti.Nel 2021 i deceduti a seguito di incidente stradale sono stati 48 (erano stati 35 nel 2020), mentre 3.155 sono stati i feriti (2.204 nel 2020). Tra i deceduti ben 12 sono stati i pedoni, 7 i ciclisti e 13 i conducenti di motocicli o ciclomotori, con un deciso incremento che riguarda soprattutto la popolazione anziana.Per quanto riguarda i primi sei mesi del 2022, in tale periodo si sono registrati nel territorio provinciale 3.

105 sinistri, di cui 1.845 incidenti con danni a cose e 1.221 con danni anche a persone. 1546 sono stati i feriti e 21 le persone decedute, di cui 5 pedoni, 3 ciclisti e 3 conducenti di motocicli o ciclomotori. Gli eventi infortunistici si sono verificati per il 23% fuori dal centro abitato e per il 67% in centro urbano.



Per quanto riguarda l’attività sanzionatoria della Prefettura, nel periodo 1.1.2022 – 30.11.2022 sono state sospese 563 patenti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e 126 patenti per sinistri stradali da cui siano derivate lesioni gravi o decessi.



In provincia di Modena ogni anno più di 5.100 persone hanno ricorso al pronto soccorso in seguito ad un trauma da incidente stradale; la maggior parte sono concentrati nella fascia d’età dei 19-49enni di entrambi i generi e sono più elevati tra gli uomini rispetto alle donne in tutte le classi.



Si è convenuto durante l'incontro di rinnovare il protocollo interistituzionale per 'l’attività di supporto psicologico a favore dei familiari delle vittime e superstiti di incidenti stradali' sottoscritto nel 2019 tra Prefettura, Comune di Modena, Asl e Azienda Ospedaliera, implementando le modalità di accesso, in via prioritaria, dei familiari delle vittime di incidenti stradali al Servizio di psicologia Clinica, anche attraverso una adeguata campagna di comunicazione.