Bus si schianta in A1, un passeggero morto, autostrada chiusa in direzione Bologna

Il bilancio è di una persona deceduta e sei ferite. Tragedia questa questa notte nel tratto modenese dell'Autostrada del Sole, al km 174 in direzione Bologna. Erano circa le 2.15 quando un autobus della compagnia Flixbus ha impattato contro la barriera laterale per cause in corso di accertamento. Sul posto, dopo poco pattuglie della Polizia Stradale, mezzi del 118 e la squadra Vigili del Fuoco di Vignola, intervenuta per liberare dalla cabina alcune persone rimaste incastrate e fornire illuminazione e supporto logistico ai sanitari del 118 accorsi sul posto con eliambulanza, automedica e quattro ambulanze, e alle varie pattuglie della Polstrada.

Purtroppo il bilancio è tragico, con un passeggero deceduto. Delle altre sei persone coinvolte, tutte trasportate all'ospedale, quattro hanno riportato ferite di media gravità e due lievi. Autostrada chiusa in corsia sud per tutta la durata delle operazioni.