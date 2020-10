Inferriate tagliate e casa svaligiata: a Vaciglio torna la paura

I furti in appartamento che hanno portato Modena ad essere una delle province prime in Italia, hanno ripreso a generare danni, paura e rabbia. Sentimenti espressi da una coppia di anziani che dopo essere usciti di casa nel tardo pomeriggio di ieri, ed avendo fatto rientro intorno alle 20, hanno trovato la casa, un appartamento di un complesso a schiera, in strada Vaciglio, messa sottosopra dai ladri. Sopresi dall'arrivo dei proprietari si sono guadagnati attraverso una porta che affaccia sul retro della casa. Erano entrati poco prima tagliando l'inferriata di una finestra al primo piano, con un flessibile a batteria il cui rumore, a quell'ora non ancora notturna, non ha generato allarme nei vicini di casa. Una volta divelta l'inferriata, hanno forzato la finestra. Un'azione silenziosa ma devastante, alla ricerca di preziosi e contante. 'Pochi quelli presenti in casa' - hanno fatto sapere i proprietari ma forse proprio per questo la prospettiva di un magro bottino ha generato il nervosismo dei ladri che come spesso succede hanno messo a soqquadro la casa. Resisi conto dell'accaduto i proprietari hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito