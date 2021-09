Infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Cavezzo: grave un 56enne

Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio alle 13 in una ditta edile in Cavezzo. Un operaio 56enne della provincia di Ferrara, impegnato nelle operazioni di scarico di un escavatore è rimasto coinvolto in incidente riportando gravi ferite.Sul posto è intervenuto personale sanitario del 118 oltre ai carabinieri di Cavezzo e agli Ispettori dell’Ufficio Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl. Carabinieri e Asl, coordinati dalla Procura della Repubblica di Modena, hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’infortunio ed appurare eventuali responsabilità. L’area interessata dall’incidente è stata sequestrata.