Infortunio sul lavoro, stampatore del Carlino muore dopo alcuni giorni

È morto 'per cause ancora da verificare', ieri pomeriggio in terapia intensiva al Policlinico di Modena, il lavoratore 61enne addetto alle rotative del Resto deldi Bologna,. L'ospedale spiega oggi che Bernini 'era stato sottoposto nei giorni precedenti a un complesso intervento conservativo, nel reparto di chirurgia della mano, a seguito di un infortunio sul lavoro che aveva procurato un serio trauma alla mano destra'. L'azienda ospedaliero-universitaria di Modena ha segnalato oggi l'episodio in Procura, come da 'prassi'. Mentre sono in corso 'tutti gli accertamenti su quanto accaduto', il Policlinico esprime 'massima vicinanza e cordoglio alla famiglia colpita da questo drammatico lutto'.Il coordinamento dei comitati di redazione della Poligrafici editoriale (Qn, Quotidiano.net, il Resto del, La Nazione e Il Giorno) ha appreso 'con sgomento' della morte dello stampatore che era rimasto ferito nella notte tra mercoledì e giovedì al centro stampa del '' di via Mattei.I cdr 'chiedono che venga fatta piena luce sull'incidente e che si accerti che tutti i criteri di sicurezza, previsti dalla legge, siano stati rispettati dall'azienda anche al fine di tutelare il lavoro futuro di tutti i colleghi'. Ma esprimono 'comunque viva preoccupazione per i carichi di lavoro denunciati in queste ore dalle rsu, lievitati in seguito alle nuove commesse dell'azienda e alla progressiva riduzione di organico'. Un 'episodio gravissimo- si legge in una nota- che ha portato ieri sera all'immediato sciopero dello stesso personale, con la conseguente mancata uscita del giornale in gran parte dei nostri territori'. I Cdr della Poligrafici si stringono dunque 'alla famiglia del lavoratore' e saranno, assicurano 'al fianco dei sindacati per qualsiasi iniziativa che decideranno di intraprendere'. Il coordinamento, si legge infine nel comunicato, 'informerà a breve tutti i colleghi sulle iniziative di solidarietà che saranno intraprese in favore della famiglia del lavoratore deceduto e di tutta la categoria degli stampatori'.