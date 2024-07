Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla richiesta di restituzione della refurtiva, due dei tre individui, un uomo e una donna, lo hanno aggredito con pugni al volto e al corpo, lacerandogli con un coltello il braccio sinistro. La vittima ha riportato anche la frattura di una caviglia e la violenza patita gli ha causato lesioni personali gravi giudicate guaribili in 50 giorni, con intervento chirurgico ricostruttivo.I carabinieri di Sassuolo in base alla denuncia della vittima hanno individuato l'uomo e la donna rispettivamente di 21 e 25 anni che il 19 luglio 2024 sono stati portati in carcere.