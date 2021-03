Inseguimento e spari in zona Sacca: ladro arrestato

Fasi concitate quelle che la scorsa notte, intorno all'una e venti, hanno anticipato l'arresto da parte della Squadra Volante di Modena, di un 39enne residente a Bastiglia, di origine moldava. Nel giro di una mezz'ora l'uomo si è reso protagonista di una serie di reati: dal tentato omicidio alla violenza e resistenza a pubblico ufficiale alla ricettazione. Reati che lo hanno portato davanti al giudice nel processo per direttissima già oggi.Il tutto è partito dalla segnalazione alla Polizia di Stato di alcuni residenti della zona Sacca che avevano notato una persona scendere da un furgone bianco aggirarsi con fare sospetto nei pressi della Polisportiva. Scatta la verifica della targa. Il mezzo risulta rubato. Le telecamere per il riconoscimento delle targhe fanno scattare l'alert della posizione in zona Sacca. La pattuglia della Squadra Volante individua il mezzo in strada S.Anna. Gli agenti intimano l'alt ma il conducente accellera. Rischia di travolgere un agente che evita l'urto ma viene colpito dallo specchietto del mezzo. Per lui contusioni guaribili in pochi giorni. L'altro agente estrae la pistola e con spara tre colpi alle ruote. Un pneumatico si frantuma ma non impedisce all'uomo alla guida di continuare la sua corsa nel tentativo di scappare. Ne scaturisce un insegumento. Due volanti tentano di sbarrare la strada al mezzo in via Canaletto sud, ma l'uomo ne sperona una e continua la fuga. La velocità e il peso del mezzo carico di svariate taniche di gasolio che risulterà rubato così come il mezzo, fanno sbandare il conducente che finisce la folle fuga contro un palo. Ma non è ancora finita. L'uomo tenta la fuga a piedi entrando ma viene braccato dagli agenti. Risulta avere numerosi precedenti per furto, anche di carburante. Dovrà rispondere di ricettazione, sia in relazione al mezzo rubato e al carburante, resistenza a pubblico ufficiale e, visto lo sfondamento del blocco di Polizia anche di tentato omicidio